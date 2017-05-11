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11.05.17 / 11:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Аквилон Инвест» приобрел три участка в Петербурге

Два в Московском районе, один в Петроградском

Аквилон Инвест«Аквилон Инвест» закрыл сделки по приобретению трех земельных участков в Петербурге. Об этом в компании сообщили в четверг.

Два участка находятся в Московском районе, третий — в Петроградском. Общая площадь участков 2,6 га. На них планируют построить 94 тыс. кв. м жилья.

Участки в Московском районе расположены на Среднерогатской улице в 700 м от Московского шоссе, рядом с метро «Звездная». В Петроградском районе компания получила участок на Лодейнопольской улице, рядом с метро «Чкаловская».

Напомним, с 2016 года «Аквилон Инвест» строит в Московском районе жилой комплекс «4 YOU». В 2016 году «Аквилон Инвест» заключил сделки по приобретению двух новых участков: площадью в 2,8 га в микрорайоне Шушары на Старорусском проспекте и 1,7 га на Царскосельских холмах, в районе улицы Образцовой. В портфеле холдинга в Петербурге находятся объекты на 334 тыс. кв. м. В новом 2017 году «Аквилон Инвест» планирует получить еще более 200 тыс. кв. м.

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