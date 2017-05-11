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11.05.17 / 08:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Кабмин продлил на год программы льготного автокредитования

В связи с успехом программы

кредитование -creditnewsinfo.net _Кабмин продлил программы льготного автокредитования и лизинга колесных транспортных средств на 2017 год. Об этом сообщили в правительстве в четверг.

По сравнению с 2016 годом условия реализации программы не изменились. Общий объем финансирований каждой из программ составляет 10 млрд рублей. Программа предполагает реализовать не менее 41,5 тыс. единиц техники по схеме льготного лизинга, а по схеме льготного автокредитования – около 350 тыс. автомобилей. Цель продления программы — сохранение трудовой занятости работников автопрома и стабилизация производства и продаж автомобилей.

Отметим, в первом квартале 2017 года россияне приобрели 126,3 тыс. легковых автомобилей в кредит. Это показатель соответствует 45% от общего объема рынка. По сравнению с этим же периодом прошлого года показатель увеличился на 7%. В 2015 году доля купленных машин в кредит составляла 22% от общего объема рынка.

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