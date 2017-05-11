Торги на Московской бирже закрылись в красной зоне ММВБ — 2002,54 пункта, а РТС — 1105,83 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в четверг закрылись в красной зоне. ММВБ упал на 1,27% до 2002,54 пункта, а РТС снизился на 0,52% до 1105,83 пункта.

По словам аналитика банка «Российский капитал» Анастасии Сосновой настроения на глобальных рынках ухудшились. Российские индексы следуют общемировой тенденции. В то же время, цены на коммодитиз растут. Нефть Brent после выхода апрельского отчета ОПЕК подорожала до $51 за баррель.