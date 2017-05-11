Россияне винят в своих болезнях работу и нехватку денег на лечение Неправильное питание стоит на последнем месте в списке возможных причин

Россияне считают главными причинами возникновения болезней работу и стресс, а также нехватку денег на покупку лекарств. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг.

Работу и стресс обвинили в ухудшении самочувствия 35% опрошенных. Еще 32% считают главной причиной отсутствие денег на лечение и профилактику заболеваний. Социологи отмечают, что число россиян, которым не хватает денег на лекарства, увеличилось вдвое (в 2015 году эту причину выбрали всего 17% опрошенных).

Также респонденты назвали такие причины, как возраст и накопившиеся с годами проблемы, невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%) и наследственность (14%). Еще одной причиной ухудшения здоровья они считают работу на вредном производстве или проживание вблизи такого объекта (13%). В том, что на состояние здоровья повлияло неправильное питание, уверены 13% россиян.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет заставлять производителей снижать цены на жизненно необходимые лекарства. Глава ведомства Игорь Артемьев объяснил это тем, что у ФАС нет нормативной базы для того, чтобы оказывать давление на фармацевтические компании.