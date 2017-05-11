Все новости

11.05.17 / 09:37 Новости / Общество / Россия и мир

Россияне винят в своих болезнях работу и нехватку денег на лечение

Неправильное питание стоит на последнем месте в списке возможных причин

Минфин поддержалРоссияне считают главными причинами возникновения болезней работу и стресс, а также нехватку денег на покупку лекарств. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг.

Работу и стресс обвинили в ухудшении самочувствия 35% опрошенных. Еще 32% считают главной причиной отсутствие денег на лечение и профилактику заболеваний. Социологи отмечают, что число россиян, которым не хватает денег на лекарства, увеличилось вдвое (в 2015 году эту причину выбрали всего 17% опрошенных).

Также респонденты назвали такие причины, как возраст и накопившиеся с годами проблемы, невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%) и наследственность (14%). Еще одной причиной ухудшения здоровья они считают работу на вредном производстве или проживание вблизи такого объекта (13%). В том, что на состояние здоровья повлияло неправильное питание, уверены 13% россиян.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет заставлять производителей снижать цены на жизненно необходимые лекарства. Глава ведомства Игорь Артемьев объяснил это тем, что у ФАС нет нормативной базы для того, чтобы оказывать давление на фармацевтические компании.

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,134 seconds.