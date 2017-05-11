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11.05.17 / 15:42 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ФСБ после обысков задержала одного из сотрудников университета Бонч-Бруевича

По делу о превышении должностных полномочий

Бонч-Бруевича

Коллаж АБН

Федеральная служба безопасности задержала одного из сотрудников петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Об этом в ведомстве рассказали в четверг.

Сотрудники местного управления ФСБ провели обыски в университете в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Некие «должностные лица», сотрудники университета, совершили «явно выходящие» за пределы полномочий действия. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному сотруднику.

Напомним, корпуса университета находятся на набережной Мойки и на проспекте Большевиков. Вуз работает с 1930 года. Его ректор – Сергей Бачевский. В университете учатся около 10 тыс. студентов.

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