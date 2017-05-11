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11.05.17 / 01:35 Новости / Политика / Россия и мир

ЦРУ откроет в Южной Корее центр по противодействию угрозе со стороны КНДР

Главным образом, ядерной угрозе

запуск ракет КНДРЦРУ откроет в Южной Корее центр по противодействию угрозе со стороны Северной Кореи. Об этом в управлении сообщили в четверг.

Открытие такого центра поможет в полной мере использовать ресурсы и полномочия организации для противодействия ядерной и ракетной угрозе со стороны Северной Кореи, отметили в организации. Создание центра в республике способствует интеграции усилий США и союзников против исходящих от КНДР угроз, подчеркнул глава ЦРУ Майк Помпео.

Ранее в КНДР обвинили ЦРУ в подготовке убийства Ким Чен Ына. В Пхеньяне сообщили, что США разрабатывали этот план совместно с Южной Кореей. По их информации, лидера государства намеревались убить с помощью химического оружия. За несколько дней да этого заявления, северокорейский лидер в очередной раз заявил о возможности ракетного удара по соседней стране.

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