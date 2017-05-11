Facebook понизит ссылки на сайты низкого качества С большим количеством рекламы или малым числом контента

Facebook понизит посты с ссылками на некачественные сайты. Об этом в социальной сети рассказали накануне.

К некачественным страницам Facebook относит вредоносную и шокирующую рекламу, рекламу для взрослых и сайты с малым количеством контента. В социальной сети рассказали, что владельцы сайтов высокого качества могут почувствовать небольшой рост трафика.

В начале мая социальная сеть объявила, что планирует нанять около 3 тыс. сотрудников в течение года для мониторинга контента. Компания работает над быстрой обработкой информации, на которую жалуются пользователи. Facebook планирует улучшить процедуры подачи жалоб и сократить время обработки сотрудниками нежелательного контента. В настоящий момент такой работой в Facebook занимаются 4,5 тыс. сотрудников.