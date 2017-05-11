ФАС предложила повысить цены на газ «Газпрома» с 1 июля А также тарифы на транспорт газа независимых производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила увеличить цены на газ компании «Газпром» на 4% с 1 июля 2017 года. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

Согласно документу, на такой же процент ФАС предлагает повысить и тарифы на транспорт газа независимых производителей по магистральным газопроводам компании. Отметим, величина индексации соответствует уровню роста цен, который был заложен в Прогноз социально-экономического развития России на следующий год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Добавим, последний раз цены индексировались почти два года назад – 1 июля 2015. Летом прошлого года тарифное решение принято не было. Тогда регулятор изменил методику тарифообразования. Осенью 2016 года в Минэкономразвития сообщили, что решение об индексации тарифов на газ для промышленности в этом году еще будет рассматриваться.