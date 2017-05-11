Ford Mustang стал самым популярным спорткаром в мире Второй год подряд

Ford Mustang стал самым популярным спортивным автомобилем в мире по данным аналитической компании IHS Markit. Об этом сообщили в Ford в четверг.

В 2016 году по всему миру было продано более 150 тыс. автомобилей Ford Mustang. Это на 6% больше, чем в 2015 году. По отношению к 2015 году его продажи на китайском рынке выросли в 2016 году на 74%.

В настоящее время Ford Mustang официально продается в 140 странах мира. По данным Ford, с 2015 года на заводе компании во Флэт-Роке собрано уже более 395 тыс. автомобилей Ford Mustang шестого поколения. Из них более 98 тыс. отправились к покупателям за пределами США. По сравнению с 2015 годом, доля экспорта в продажах спорткара в 2016 году выросла вдвое до 17,5%. Компания ожидает, что за 2017 год доля экспорта увеличится до 30%.