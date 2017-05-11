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11.05.17 / 11:52 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» построил 719 километров газопровода «Силы Сибири»

Около трети трассы готова

«Газпром» на сегодняшний день построил 719 км линейной части газопровода «Сила Сибири». Об этом в компании сообщили в четверг.

В компании отметили, что строительство идет «высокими темпами».  На российско-китайской границе открыт пункт пропуска для строителей подводного перехода через границу, уточняют в «Газпроме». Церемония открытия состоялась в Благовещенском районе Амурской области.

Напомним,  общая протяженность магистрали — 2158 км. В 2014 году «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») в Китай. Договор заключен на 30 лет. В сентябре прошлого года компании заключили контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода «Сила Сибири» через реку Амур. Подрядчиков стало китайское бюро CNPC — China Petroleum Pipeline.

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