Тереза Мэй пообещала найти способ помочь геям в Чечне В беседе с британскими парламентариями

Лондон ищет способы предоставления поддержки представителям ЛГБТ сообщества в Чечне. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на вопрос британских парламентариев накануне.

Мэй подчеркнула, что в настоящий момент «принимаются срочные меры по поиску лучшего способа предоставить поддержку». Политик также добавила, что дискриминация в любой форме не должна допускаться.

В начале апреля появилась информация о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По заявлению главы республики Рамзана Кадырова, публикации в СМИ о похищениях и убийствах геев имеют провокационный характер. При этом Кадыров подчеркнул, что в чеченском обществе «нет самого явления, именуемого нетрадиционная ориентация». Ранее канцлер Германии Меркель призвала Путина повлиять на ситуацию с соблюдением прав секс меньшинств в России.