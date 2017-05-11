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11.05.17 / 03:10 Новости / Политика / Россия и мир

Тереза Мэй пообещала найти способ помочь геям в Чечне

В беседе с британскими парламентариями

мэй тереза 600x400Лондон ищет способы предоставления поддержки представителям ЛГБТ сообщества в Чечне. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на вопрос британских парламентариев накануне.

Мэй подчеркнула, что в настоящий момент «принимаются срочные меры по поиску лучшего способа предоставить поддержку». Политик также добавила, что дискриминация в любой форме не должна допускаться.

В начале апреля появилась информация о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По заявлению главы республики Рамзана Кадырова, публикации в СМИ о похищениях и убийствах геев имеют провокационный характер. При этом Кадыров подчеркнул, что в чеченском обществе «нет самого явления, именуемого нетрадиционная ориентация». Ранее канцлер Германии Меркель призвала Путина повлиять на ситуацию с соблюдением прав секс меньшинств в России.

По материалам: independent.co.uk, ria.ru
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