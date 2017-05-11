iPhone 8 может поступить в продажу позже запланированного срока Из-за трудностей с производством деталей

Новая модель iPhone может поступить в продажу на несколько месяцев позже ранее запланированного срока. Такое предположение высказали в аналитической компании KGI Securities накануне.

KGI Securities недавно опубликовала заявление для инвесторов Apple, в котором говорится о трудностях корпорации с производством экранов для новых iPhone. По мнению аналитиков, это может стать ключевым фактором того, что новая модель смартфона поступит на продажу в октябре или ноябре 2017 года, а не в сентябре. Как сообщает журнал Fortune, стоимость iPhone 8 может составить порядка $1 тыс.

Отметим, новый iPhone будет значительно отличаться от старых моделей серии как по своим функциям, так и по дизайну. Помимо iPhone 8, корпорация в 2017 году планирует представить также iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

Помимо смартфонов Apple выпускает ноутбуки, настольные компьютеры, часы, планшеты и другую технику. Рыночная капитализация корпорации превышает $750 млрд.