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11.05.17 / 06:18 Новости / Общество / Россия и мир

iPhone 8 может поступить в продажу позже запланированного срока

Из-за трудностей с производством деталей

Apple эпл (5)Новая модель iPhone может поступить в продажу на несколько месяцев позже ранее запланированного срока. Такое предположение высказали в аналитической компании KGI Securities накануне.

KGI Securities недавно опубликовала заявление для инвесторов Apple, в котором говорится о трудностях корпорации с производством экранов для новых iPhone. По мнению аналитиков, это может стать ключевым фактором того, что новая модель смартфона поступит на продажу в октябре или ноябре 2017 года, а не в сентябре. Как сообщает журнал Fortune, стоимость iPhone 8 может составить порядка $1 тыс.

Отметим, новый iPhone будет значительно отличаться от старых моделей серии как по своим функциям, так и по дизайну. Помимо iPhone 8, корпорация в 2017 году планирует представить также iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

Помимо смартфонов Apple выпускает ноутбуки, настольные компьютеры, часы, планшеты и другую технику. Рыночная капитализация корпорации превышает $750 млрд.

По материалам: fortune.com
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