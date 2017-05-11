Google, «Роснано» и Соколовский. Итоги четверга

Четверг прошел под знаком суда. Экс-главу «Роснано» освободили из-под домашнего ареста, блогера Руслана Соколовского приговорили к 3,5 годам условно, а Украина намерена обжаловать решение суда по спору с Россией по евробондам. Кроме того, в четверг ФСБ задержала ректора петербургского университета Бонч-Бруевича, а Google заплатила 438 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

Экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда освободили из-под домашнего ареста. Генпрокуратура, при этом, не утвердила обвинительное заключение. Его направили СК для доследования. Позднее в четверг Генпрокурор Юрий Чайка отменил решение о возвращении дела следствию. После этого адвокат «Роснано» Александр Аснис сообщил, что Меламеда и Понурова срочно вызывали в СК для вручения копий обвинительного заключения.

Блогеру Руслану Соколовскому дали 3,5 года условного срока. Его признали виновным в возбуждении ненависти, нарушении прав на свободу вероисповедания и незаконном обороте специальных технических средств.

Google заплатила 438 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства РФ. Компания выплатила всю сумму 9 мая. Это стало выполнением одного из условий мирного соглашения, которое Google и ФАС заключили 17 апреля.

Украина обжалует решение суда по спору с РФ по евробондам на $3 млрд. «Мы планируем подать на апелляцию в начале июня», — сказал министр финансов Украины АлександрДанилюк. Он добавил, что украинское правительство намерено отстаивать свою позицию, которая за последнее время не изменилась.

ФСБ задержала ректора петербургского университета Бонч-Бруевича. Сергея Бачевского задержали в его кабинете. Ранее университете прошли обыски.