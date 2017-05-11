В южной части КАД в Петербурге закрыли две полосы из четырех Ремонтируют покрытие

На юге Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге перекрыли две полосы из четырех. Об этом в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили в четверг.

Дорогу перекрыли на отрезке между Московским и Таллинским шоссе. Движение ограничат с 11 по 30 мая. При этом по двум открытым полосам можно будет ехать со скоростью до 50 км/ч. На трассе ликвидируют колейность.

Отметим, ремонт выполняет компания «АБЗ-Дорстрой». Накануне стало известно, что эта компания выиграла несколько тендеров на летний ремонт дорог. Стоимость контрактов компании превысила 1 млрд рублей. Всего в мае в Петербурге планируют отремонтировать 11 улиц. Среди них – часть Санкт-Петербургского проспекта, Дачного проспекта, Владимирской улицы, улицы Есенина и участок Московского шоссе.