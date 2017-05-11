В России начали выпускать новую модель Kia Цена стартует от 539,9 тыс. рублей

На калининградском заводе «Автотор» начали производство нового хэтчбэка Kia Picanto третьего поколения. Об этом накануне сообщили в «Автоторе».

Picanto будет иметь моторы мощностью 67 и 84 лошадиные силы. Для первого варианта установят 5-ступенчатую механическую коробку передач, для второго – «автомат». Кроме того, машину оснастят шестью подушками безопасности.

Новый автомобиль – самый дешевый в линейке корейского бренда. Продажи Picanto третьего поколения начнутся в июне 2017 года. Цены на эти автомобили в компании назовут позднее.

Таким образом, все модели KIA, представленные в РФ, производятся на территории страны. В частности, бестселлер KIA Rio выпускают по полному циклу в Петербурге. На предприятии в Калининграде собирают Sorento, Sorento Prime, Cerato, Quoris, Sportage, Optima, Soul, Mohave, Cee’d. «Автотор» сотрудничает с KIA с 1997 года.