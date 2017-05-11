В Китае нашли древнюю гробницу Возрастом более 1,4 тыс. лет

В провинции Хэбэй нашли древнюю гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет. Об этом сообщили в региональной администрации в четверг.

По данным агентства «Синьхуа», захоронение обнаружили во время строительных работ. Длина гробницы составляет почти 2,5 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 2,5 метров. Внутри гробницы обнаружили несколько погребальных артефактов, сообщили в агентстве. По предварительной информации, гробница относится ко времени Суй (VI-VII века н.э.).

Отметим, в конце апреля 2017 года на территории Крыма археологи обнаружили исторический памятник – основание византийской базилики. Ученые датируют находку VI веком н.э. Открытие исследователи сделали на территории лагеря «Артек». Раскопками в регионе руководит Институт археологии РАН.