Все новости

11.05.17 / 09:14 Новости / Общество / Россия и мир

В Китае нашли древнюю гробницу

Возрастом более 1,4 тыс. лет

Фото Abnews.ru Флаг КитайВ провинции Хэбэй нашли древнюю гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет. Об этом сообщили в региональной администрации в четверг.

По данным агентства «Синьхуа», захоронение обнаружили во время строительных работ. Длина гробницы составляет почти 2,5 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 2,5 метров. Внутри гробницы обнаружили несколько погребальных артефактов, сообщили в агентстве. По предварительной информации, гробница относится ко времени Суй (VI-VII века н.э.).

Отметим, в конце апреля 2017 года на территории Крыма археологи обнаружили исторический памятник – основание византийской базилики. Ученые датируют находку VI веком н.э. Открытие исследователи сделали на территории лагеря «Артек». Раскопками в регионе руководит Институт археологии РАН.

По материалам: xinhuanet.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.