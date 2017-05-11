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11.05.17 / 04:45 Новости / Россия и мир

Землетрясение в Китае унесло жизни восьми человек

Еще 11 получили ранения

землетрясение-толчки-сейсмограф-gagauzinfo.mdВ Синьцзян-Уйгурском районе Китая землетрясение унесло жизни восьми человек. Об этом в четверг сообщили в Китайском сейсмологическом центре.

Кроме погибших, по данным центра, во время землетрясения магнитудой 5,5 11 человек получили ранения. Информация о жертвах продолжает поступать. Отметим, на близком расстоянии от эпицентра проживают более 600 человек.

На прошлой неделе сейсмологи предсказали землетрясение магнитудой не менее 8,3 в Чили в ближайшие 60-80 лет. Эпицентр стихии расположится между городами Ильяпель и Вальпараисо. Риск такого землетрясения в этом году ученые оценивают на уровне 3%. В последний раз землетрясение в Чили произошло 24 апреля 2017 года.

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