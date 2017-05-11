Новым директором фабрики JTI в Ленобласти стал Виктор Иванов Его предшественник уехал на фабрику в Елец

Новым директором фабрики JTI «Крес Нева» в Ленинградской области стал Виктор Иванов. Об этом в компании сообщили в четверг.

Отметим, Иванову 35 лет. Он начал работать в JTI «Петро» в 2008 году менеджером по планированию нетабачных материалов. Спустя четыре года она стал руководителем по закупке нетабачных материалов фабрики «Петро». С 2013 года стал отвечать за закупки всех фабрик JTI в России.

Предшественник Иванова Владислав Эстлер перешел на фабрику JTI в городе Елец Липецкой области. Фабрика Ленинградской области «Крес Нева» работает с 1999 года. Она вошла в состав JTI в 2005 году. Фабрика занимается производством табачной жилки и расширенного табака. Продукцию «Крес Невы» поставляют на все предприятия JTI в России, а также в других странах.