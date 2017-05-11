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11.05.17 / 13:28 Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ понизил официальные курсы валют

Доллар 57,1161; евро 62,1595

Курс

Коллаж АБН

Центробанк России понизил официальные курсы валют на пятницу. Курс доллара составит 57,1161 рубля, курс евро – 62,1595 рубля.

Доллар потерял более 96 копеек. Евро – более 1 рубля 10 копеек.

На Московской бирже валюты опять торгуются в минусе. Доллар по фиксингу на 13:10 по московскому времени торгуется с понижением на 36 копеек, евро теряет почти 43 копейки. Биржевой курс американской валюты составляет 57,08 рубля, евро – 62,06 рубля.

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