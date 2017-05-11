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11.05.17 / 18:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Ленобласть и Москва подписали соглашение о сотрудничестве

Ежегодный товарооборот составляет 150 млрд рублей

Ленобласть МоскваПравительства Ленинградской области и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом они объявили в четверг.

Программа сотрудничества рассчитана на 2017-2021 годы. Соглашение касается вопросов торговли, экономики, развития малого и среднего бизнеса, строительства, сельского хозяйства, культуры, туризма, молодежной политики и других сфер.

Отметим, ежегодный товарооборот между Москвой и Ленобластью составляет порядка 150 млрд рублей. Это соглашение между регионами – не первое. Ранее аналогичный документ подписывали в 2003 году. Теперь оно потеряло силу.

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