Ленобласть и Москва подписали соглашение о сотрудничестве Ежегодный товарооборот составляет 150 млрд рублей

Правительства Ленинградской области и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом они объявили в четверг.

Программа сотрудничества рассчитана на 2017-2021 годы. Соглашение касается вопросов торговли, экономики, развития малого и среднего бизнеса, строительства, сельского хозяйства, культуры, туризма, молодежной политики и других сфер.

Отметим, ежегодный товарооборот между Москвой и Ленобластью составляет порядка 150 млрд рублей. Это соглашение между регионами – не первое. Ранее аналогичный документ подписывали в 2003 году. Теперь оно потеряло силу.