«ЛОЭСК» перечислит в бюджет Ленобласти 220 млн рублей дивидендов

Энергетическая компания «ЛОЭСК» перечислит в бюджет Ленинградской области 220 млн рублей дивидендов. Об этом в администрации региона рассказали в четверг.
В четверг прошло собрание акционеров «ЛОЭСК». Напомним, в собственности Ленобласти – 25% акций компании.
«ЛОЭСК» существует с 2004 года. Это вторая по величине энергетическая компания Ленобласти. В составе компании шесть филиалов. Они обеспечивают светом порядка 150 населенных пунктов, в которых живут более 1 млн человек.
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