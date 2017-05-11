«ЛОЭСК» перечислит в бюджет Ленобласти 220 млн рублей дивидендов В собственности Ленобласти 25% акций компании

Энергетическая компания «ЛОЭСК» перечислит в бюджет Ленинградской области 220 млн рублей дивидендов. Об этом в администрации региона рассказали в четверг.

В четверг прошло собрание акционеров «ЛОЭСК». Напомним, в собственности Ленобласти – 25% акций компании.

«ЛОЭСК» существует с 2004 года. Это вторая по величине энергетическая компания Ленобласти. В составе компании шесть филиалов. Они обеспечивают светом порядка 150 населенных пунктов, в которых живут более 1 млн человек.