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11.05.17 / 07:29 Новости / Общество / Россия и мир

Спасатели обнаружили тело четвертого утонувшего в Свердловской области рыбака

Поисковая операция продолжалась четверо суток

МЧС_Фото с сайта bezformata.ruСпасатели обнаружили тело четвертого утонувшего на озере Аятском рыбака. Информацию об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели завершили поисковую операцию, заявили в управлении. Личность четвертого погибшего и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 6 мая на озере Аятское перевернулась лодка с рыбаками. На следующий день спасатели смогли отыскать тела трех рыбаков на берегу озера. Поиски последнего участника рыбалки продолжались еще три дня. После проведения судебной медицинской экспертизы следственный комитет примет решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырех человек.

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