Спасатели обнаружили тело четвертого утонувшего в Свердловской области рыбака Поисковая операция продолжалась четверо суток

Спасатели обнаружили тело четвертого утонувшего на озере Аятском рыбака. Информацию об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели завершили поисковую операцию, заявили в управлении. Личность четвертого погибшего и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 6 мая на озере Аятское перевернулась лодка с рыбаками. На следующий день спасатели смогли отыскать тела трех рыбаков на берегу озера. Поиски последнего участника рыбалки продолжались еще три дня. После проведения судебной медицинской экспертизы следственный комитет примет решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырех человек.