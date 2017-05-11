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11.05.17 / 04:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэкономразвития предлагает давать новые льготы работодателям

Для повышения производительности труда

Минэкономразвития льготы производительность

Фото АБН

Минэкономразвития предлагает предоставлять новые льготы работодателям, которые трудоустроят зарегистрированных в службе занятости людей. Подготовительные документы программы по повышению производительности труда появились накануне.

Речь идет об отсрочки взимания налога, в случае найма и переобучения человека, зарегистрированного в службе занятости. По информации издания «Известия», в подготовительных материалах говорится также о государственной поддержке только тех предприятий, которые гарантируют выплаты работникам налоговых платежей.

Напомним, в марте глава Минэкономразвития заявил, что переход РФ к высокой производительности труда идет медленно по нескольким причинам. В первую очередь, на такое положение вещей влияет отсутствие у российских предприятий управленческих и технологических компетенций, наличие неразвитого механизма проектно финансирования, а также высоких социальных рисков.

Согласно указаниям премьер-министра РФ, в 2017 году министерства должны заключить минимум пять соглашений с субъектами РФ по реализации региональных программ повышения производительности труда. В следующем году таких программ должно быть минимум десять.

По материалам: izvestia.ru
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