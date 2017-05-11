Минфин: Введение сниженой ставки акциза на российские вина направлено на развитие виноделия Понятие ЗГУ появилось в целях поддержки российских виноделов, отметили в Минфине

Введение пониженной ставки акциза на российские вина с защищенным географическим указанием направлено на развитие виноделия в стране. В четверг об этом сообщили в министерстве финансов.

«Мы развиваем свое виноделие, вводим понятия контроля места происхождения для своего вина и ведём акцизную политику, направленную на развитие российского виноделия», — заявил замминистра финансов Илья Трунин. Он также добавил, что сами понятия «винодельческая продукция с защищенным географическим указанием» (ЗГУ) и «винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения» (ЗНМП) появились «в целях поддержки отечественных виноделов».

Напомним, ранее Минфин вывел из-под пониженного акциза зарубежных импортеров вина, пользовавшихся ЗГУ и ЗНМП. В ведомстве заявили, что применение пониженного акциза к импортному вину является незаконным.