Минфин: Введение сниженой ставки акциза на российские вина направлено на развитие виноделия

Введение пониженной ставки акциза на российские вина с защищенным географическим указанием направлено на развитие виноделия в стране. В четверг об этом сообщили в министерстве финансов.
«Мы развиваем свое виноделие, вводим понятия контроля места происхождения для своего вина и ведём акцизную политику, направленную на развитие российского виноделия», — заявил замминистра финансов Илья Трунин. Он также добавил, что сами понятия «винодельческая продукция с защищенным географическим указанием» (ЗГУ) и «винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения» (ЗНМП) появились «в целях поддержки отечественных виноделов».
Напомним, ранее Минфин вывел из-под пониженного акциза зарубежных импортеров вина, пользовавшихся ЗГУ и ЗНМП. В ведомстве заявили, что применение пониженного акциза к импортному вину является незаконным.
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