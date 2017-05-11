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11.05.17 / 16:49 Новости / Общество / Россия и мир

Минобороны требует у дочерней компании АФК «Система» 5 млрд рублей

Причины подачи иска неизвестны

Фото АБН система

Фото АБН

Минобороны подало иск на 4,96 млрд рублей к дочернему предприятию АФК «Система», частному оборонному концерну РТИ. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан министерством 4 мая. На сайте суда не сообщается о причинах подачи заявления и деталях дела.

Напомним, накануне в картотеке Арбитражного суда Москвы вернул исковое заявление «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» на сумму 106,6 млрд рублей. В «Системе» действия суда назвали  законными. Накануне акции АФК на новостях о возврате иска выросли на 13%. Ее капитализация увеличилась до 155,7 млрд рублей.

 

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