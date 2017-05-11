Минобороны требует у дочерней компании АФК «Система» 5 млрд рублей Причины подачи иска неизвестны

Минобороны подало иск на 4,96 млрд рублей к дочернему предприятию АФК «Система», частному оборонному концерну РТИ. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан министерством 4 мая. На сайте суда не сообщается о причинах подачи заявления и деталях дела.

Напомним, накануне в картотеке Арбитражного суда Москвы вернул исковое заявление «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» на сумму 106,6 млрд рублей. В «Системе» действия суда назвали законными. Накануне акции АФК на новостях о возврате иска выросли на 13%. Ее капитализация увеличилась до 155,7 млрд рублей.