В Петербурге муниципального депутата лишили мандата после расследования «Трансперенси Интернешнл» А до этого его уволили с работы

В Петербурге муниципального депутата округа «Пороховые» Александра Ерохина лишили мандата после антикоррупционного расследования «Трансперенси Интернешнл». Об этом в организации рассказали в четверг.

Ерохин остался без мандата еще 21 апреля. Решение принял муниципальный совет.

Напомним, ранее Ерохина уволили с работы в муниципальном унитарном ремонтно-эксплуатационном предприятии «Пороховые», учредителем которого является сам муниципалитет. Также Ерохин является учредителем коммерческой структуры, что запрещено для руководителей ГУПов и МУПов. Коммерческая структура занимается управлением многоквартирных домов, ее руководителем является сын Ерохина.