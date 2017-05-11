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11.05.17 / 16:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге муниципального депутата лишили мандата после расследования «Трансперенси Интернешнл»

А до этого его уволили с работы

МО "Пороховые"

Коллаж АБН

В Петербурге муниципального депутата округа «Пороховые» Александра Ерохина лишили мандата после антикоррупционного расследования «Трансперенси Интернешнл». Об этом в организации рассказали в четверг.

Ерохин остался без мандата еще 21 апреля. Решение принял муниципальный совет.

Напомним, ранее Ерохина уволили с работы в муниципальном унитарном ремонтно-эксплуатационном предприятии «Пороховые», учредителем которого является сам муниципалитет. Также Ерохин является учредителем коммерческой структуры, что запрещено для руководителей ГУПов и МУПов. Коммерческая структура занимается управлением многоквартирных домов, ее руководителем является сын Ерохина.

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