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11.05.17 / 10:28 Новости / Россия и мир

Московская биржа открылась разнонаправленно

ММВБ - 2 023,06, РТС - 1 114,75

Московская биржа

Коллаж АБН

Московская биржа в четверг открылась разнонаправленно.  ММВБ упал на 0,25% до 2 023,06 пункта. РТС вырос на 0,28% и составил 1 114,75 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что в четверг на российских фондовых биржах наиболее вероятна консолидация в свете того, что достаточно высок шанс на возобновление снижения нефтяных котировок. Соснова обращает внимание на то, что курс доллара США накануне достиг критической отметки в 57.5 рубля, но дальше не пошел. В первой половине дня консолидация курса американской валюты около указанной локальной границы может получить продолжение, сичтает она.

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