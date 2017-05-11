Московская биржа открылась разнонаправленно ММВБ - 2 023,06, РТС - 1 114,75

Московская биржа в четверг открылась разнонаправленно. ММВБ упал на 0,25% до 2 023,06 пункта. РТС вырос на 0,28% и составил 1 114,75 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что в четверг на российских фондовых биржах наиболее вероятна консолидация в свете того, что достаточно высок шанс на возобновление снижения нефтяных котировок. Соснова обращает внимание на то, что курс доллара США накануне достиг критической отметки в 57.5 рубля, но дальше не пошел. В первой половине дня консолидация курса американской валюты около указанной локальной границы может получить продолжение, сичтает она.