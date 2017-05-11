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11.05.17 / 21:34 Новости / Россия и мир

Алексей Навальный вернулся в Россию после операции в Испании

И возмущен погодой

НавальныйПолитик Алексей Навальный вернулся в Москву после операции на правом глазу, которую ему сделали в Барселоне. Об этом он написал в четверг в своем аккаунте в Twitter.

Политик также проинформировал читателей, что будет вести эфир на своем YouTube-канале. Позднее он добавил, что не понимает, что произошло с погодой за то время, пока его не было.

Напомним, в конце апреля неизвестный облил Алексея Навального зеленкой, в которую, по словам оппозиционера, было что-то подмешано. Позднее он сообщил, что врачи диагностировали ему химический ожог глаза. В результате политик был вынужден поехать на операцию в одну из клиник Испании, рекомендованную лечащими врачами в столице. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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