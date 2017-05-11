Алексей Навальный вернулся в Россию после операции в Испании И возмущен погодой

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву после операции на правом глазу, которую ему сделали в Барселоне. Об этом он написал в четверг в своем аккаунте в Twitter.

Политик также проинформировал читателей, что будет вести эфир на своем YouTube-канале. Позднее он добавил, что не понимает, что произошло с погодой за то время, пока его не было.

Всем привет из Москвы. Я прилетел и сегодня как обычно в 20:18 буду в эфире @navalnylive . Расскажу о новостях, отвечу на вопросы. — Alexey Navalny (@navalny) 11 мая 2017 г.

Напомним, в конце апреля неизвестный облил Алексея Навального зеленкой, в которую, по словам оппозиционера, было что-то подмешано. Позднее он сообщил, что врачи диагностировали ему химический ожог глаза. В результате политик был вынужден поехать на операцию в одну из клиник Испании, рекомендованную лечащими врачами в столице. По факту нападения возбуждено уголовное дело.