Алексей Навальный вернулся в Россию после операции в Испании

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву после операции на правом глазу, которую ему сделали в Барселоне. Об этом он написал в четверг в своем аккаунте в Twitter.
Политик также проинформировал читателей, что будет вести эфир на своем YouTube-канале. Позднее он добавил, что не понимает, что произошло с погодой за то время, пока его не было.
Всем привет из Москвы. Я прилетел и сегодня как обычно в 20:18 буду в эфире @navalnylive . Расскажу о новостях, отвечу на вопросы.
— Alexey Navalny (@navalny) 11 мая 2017 г.
Напомним, в конце апреля неизвестный облил Алексея Навального зеленкой, в которую, по словам оппозиционера, было что-то подмешано. Позднее он сообщил, что врачи диагностировали ему химический ожог глаза. В результате политик был вынужден поехать на операцию в одну из клиник Испании, рекомендованную лечащими врачами в столице. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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