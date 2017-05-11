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11.05.17 / 10:51 Новости / Петербург и Ленобласть

Проходка от «Новокрестовской» достигла Васильевского острова

Прорыли 4 тыс. м из 5,2 тыс.

НовокрестовскаяПроходка тоннеля от «Новокрестовской» достигла Васильевского острова. Об этом в четверг рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В настоящий момент проходческий комплекс «Надежда» преодолел 4/5 пути. Это 4 тыс. м из необходимой дистанции в 5,2 тыс. м.

Напомним, в начале 2016 года проходка стартовала от пересечения улицы Оптиков и Туристской улицы. Комплекс прошел Приморский район, западную часть Крестовского острова и территории под Финским заливом. Скорость бурения – 15 м в сутки. Напомним, «Новокрестовскую» должны открыть в 2018 году.

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