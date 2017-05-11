В Петербурге отставного офицера осудили на семь лет за присвоение 16 квартир Минобороны Признали виновным в мошенничестве и фальсификации документов

В Петербурге отставного офицера Владимира Полещука осудили на семь лет колонии общего режима за присвоение 16 квартир Минобороны. Об этом в четверг рассказали в городском суде Петербурга.

Полещука признали виновным в мошенничестве и фальсификации документов. Проходящая с ним по делу Ольга Соловьева получила два года условно.

Напомним, Полещук присвоил квартиры в доме на проспекте Ветеранов, 55. Во время работы в Военной академии тыла и транспорта он должен был размещать в этих квартирах прибывающих на учебу военных. Полещук не признался в совершении противоправных действий. Он заявил, что документы готовила его подчиненная, а он только не доложил руководству о противоправных действиях.