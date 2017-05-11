В Петербурге перенесли сроки отключения горячей воды

В Петербурге ГУП «ТЭК СПб» перенесло сроки отключения горячей воды. Об этом в компании сообщили в четверг.
График скорректируют из-за «необыкновенно холодной майской погоды». Предприятие передвинуло сроки профилактических работ и диагностических испытаний. График отключений в настоящий момент корректируют, после его нужно будет согласовать со Смольным.
Напомним, ГУП «ТЭК СПб» обнародовало график отключений еще в апреле. Гидравлические испытания должны были начать с 11 мая. Однако в Смольном сообщили, что город перейдет на периодическое протапливание только 15 мая. Отключать отопление начнут после 20 мая.
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