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11.05.17 / 16:20 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге перенесли сроки отключения горячей воды

Но точный график пока корректируют

Отключение горячей воды

Фото АБН

В Петербурге ГУП «ТЭК СПб» перенесло сроки отключения горячей воды. Об этом в компании сообщили в четверг.

График скорректируют из-за «необыкновенно холодной майской погоды». Предприятие передвинуло сроки профилактических работ и диагностических испытаний. График отключений в настоящий момент корректируют, после его нужно будет согласовать со Смольным.

Напомним, ГУП «ТЭК СПб» обнародовало график отключений еще в апреле. Гидравлические испытания должны были начать с 11 мая. Однако в Смольном сообщили, что город перейдет на периодическое протапливание только 15 мая. Отключать отопление начнут после 20 мая.

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