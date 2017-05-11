Памфилова в 2016 году заработала более 30,5 млн рублей По сравнению с 2015 годом ее доход вырос почтив четыре раза

Глава Центризбиркома РФ (ЦИК РФ) Элла Памфилова за 2016 год заработала более 30,5 млн рублей. Сведения о ее доходах были опубликованы на сайте ЦИК в четверг.

Согласно документу, ее доход в прошлом году составил 30 млн 657 тысяч рублей. Также Памфилова задекларировала земельный участок площадью 2033 кв. м, жилой дом, квартиру (долевая собственность) и гараж. Также у главы ЦИК есть автомобиль Volkswagen Beetle.

В 2015 году Памфилова, занимавшая тогда должность уполномоченного по правам человека, заработала 7 млн 615 тысяч рублей. Таким образом, на новой должности ее доход вырос почти в четыре раза.

Заместитель Памфиловой Николай Булаев указал в декларации, что за прошлый год заработал 5 млн 790 тысяч рублей. Он также задекларировал земельный участок, жилой дом, квартиру в долевой собственности и два машино-места. У его супруги, согласно декларации, есть 228 тысяч рублей дохода, три участка в долевой собственности, два дома в долевой собственности, и две квартиры (одна в индивидуальной, другая в долевой собственности).