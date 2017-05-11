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11.05.17 / 15:05 Новости / Россия и мир

Panasonic отчиталась о сокращении чистой прибыли на 10%

До 149,4 млдр иен

Panasonic Panasonic отчиталась о сокращении чистой прибыли по результатам 2017 финансового года. Компания опубликовала отчетность в четверг.

Чистая прибыль компании в 2017 финансовом году составила 149,4 млрд иен против 165,2 млрд иен годом ранее. Операционная прибыль Panasonic показала рост в 20%.

Консолидированный объем продаж корпорации сократился на 4% в сравнении с предыдущим годом. Объем продаж компании в Японии и за рубежом показал снижение, в Panasonic это объясняют динамикой курсов валют. Чистые денежные средства от операционной деятельности составили 385,4 млрд иен. В 2018 финансовом году компания ожидает рост консолидированного объема продаж на 6% и операционной прибыли на 18%.

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