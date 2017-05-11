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11.05.17 / 16:16 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге по итогам I квартала новостройки перегнали «вторичку» по цене

Но не во всех районах

петербург нововостройки

Фото АБН

По итогам первого квартала 2017 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга на 2% превысила стоимость «квадрата» вторичного жилья. Таковы данные исследования аналитиков E3 Group.

Стоимость квадратного метра в новостройках в среднем составила 107 тыс. рублей, на вторичном рынке – 105 тыс. рублей. Однако если сравнивать средние цены на строящееся и готовое жилье в разных районах Петербурга, ситуация не выглядит однозначной. Квартиры в новостройках по цене опережают «вторичку» в Калининском, Кировском, Красносельском, Курортном, Московском, Петроградском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах. Готовое жилье в среднем дороже строящегося в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Невском, Петродворцовом районах, пишет BSN.ru. Средние цены новостроек и «вторички» примерно равны в Красногвардейском (по 94 тыс. рублей за кв. м) и Приморском (по 108 тыс. рублей за кв. м) районах.

Напомним, в Петербурге в апреле ввели в эксплуатацию более 150 тыс. кв. м жилья. Больше всего жилья сдали в Пушкинском районе. Там ввели в эксплуатацию 19 домов на 886 квартир, более 42 тыс. кв. м недвижимости.

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