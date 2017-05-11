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11.05.17 / 05:14 Новости / Общество / Россия и мир

В Красноярском крае погибли три человека при пожаре

В том числе двое детей

огонь пожарПри пожаре в поселке Балахта в Красноярском крае погибли три человека. Это информацию в четверг сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел ночью в частном доме. По данным следственных органов, среди погибших есть двое детей. Общая площадь возгорания составила порядка 200 кв. метров. К настоящему моменты специалисты потушили пожар. Причина возгорания пока остается не известной.

Накануне похожий случай случился в Удмуртии. В деревне Верхний Бугрыш огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки. К тушению привлекли 12 людей и 4 единицы техники. Информации о человеческих жертвах нет.

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