Reuters рассказало о решающей роли Суркова в политике ДНР и ЛНР Источники сообщили, что он регулярно встречается с руководством самопровозглашенных республик

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков оказывает влияние на внутреннюю политику самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в четверг сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подробности об участии Суркова в управлении республиками агентству рассказали три бывших лидера сепаратистов на условиях анонимности. Четвертый собеседник, Алексей Александров, также ранее примыкавший к сепаратистам, подтвердил информацию и позволил назвать его имя.

По информации источников, Сурков поспособствовал назначению Александра Захарченко главой ДНР, предварительно встретившись с ним. Один из собеседников уточнил, что Кремль посчитал Захарченко человеком, которым будет «легко управлять».

Работающие с сепаратистами помощники Суркова в ходе контактов постоянно подчеркивали, что связаны с ним. Также собеседники сообщили агентству, что помощник президента периодически встречался с руководством республик. Они рассказали, что тех, кто изначально руководил ДНР и ЛНР, постепенно отстранили, при этом угрожая им.

Напомним, осенью 2016 года в сети была опубликована переписка, которая, как утверждали хакеры, принадлежала Суркову. В письмах, в частности, содержался план действия РФ на востоке Украины и список потенциальных кандидатов в руководство самопровозглашенных республик. В Кремле заявили, что помощник президента не использует почту.