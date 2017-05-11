Роскомнадзор обязал Opera и Vimeo передавать данные о пользователях Компании внесены в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес Opera Software и Vimeo в реестр организаторов распространения информации. Об этом в четверг сообщила «Роскомсвобода».

Компании, попавшие в реестр, обязаны хранить данные и передавать их спецслужбам по необходимости. Если ресурсы откажутся исполнять обязанности, они могут быть заблокированы на территории страны.

Также Роскомнадзор внес в реестр ранее заблокированный самый крупный китайский мессенджер WeChat. Заблокированными оказались ресурсы компании Zello Inc – рации, популярной среди водителей и волонтеров. В России число пользователей сервиса достигало 400 тыс. человек.