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11.05.17 / 11:53 Новости / Россия и мир

Роскомнадзор обязал Opera и Vimeo передавать данные о пользователях

Компании внесены в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор OperaРоскомнадзор внес Opera Software и Vimeo в реестр организаторов распространения информации. Об этом в четверг сообщила «Роскомсвобода».

Компании, попавшие в реестр, обязаны хранить данные и передавать их спецслужбам по необходимости. Если ресурсы откажутся исполнять обязанности, они могут быть заблокированы на территории страны.

Также Роскомнадзор внес в реестр ранее заблокированный самый крупный китайский мессенджер WeChat. Заблокированными оказались ресурсы компании Zello Inc – рации, популярной среди водителей и волонтеров. В России число пользователей сервиса достигало 400 тыс. человек.

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