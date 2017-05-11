«Роскосмос» заплатит за транспортировку разгонного блока «Фрегат» почти 41 млн рублей Аппарат доставят на космодром «Восточный»

«Роскосмос» потратит 40,99 млн рублей услуги по транспортировки разгонного блока «Фрегат» и головного обтекателя для запуска космических аппаратов «Канопус-В» №3 и №4. Информацию о этом разместили в четверг на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет подготовить аппараты к авиаперевозке, доставить на аэродром, перевезти на самолете, доставить от аэродрома до железнодорожной станции, а транспортировать по железной дороге до космодрома «Восточный». Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 25 декабря текущего года.

Заявки принимаются до 30 мая. Итоги аукциона планируется подвести 2 июня. Источник финансирования закупки — федеральный бюджет.