В РПЦ назвали приговор блогеру Соколовскому «гуманным» И понадеялись, что он воспримет его как знак «милосердия»

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали приговор блогеру Руслану Соколовскому проявлением гуманности. Такое мнение в четверг высказал заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Он также выразил надежду, что блогер извлечет урок из произошедшего и воспримет решение суда как проявление «милосердия». Игумен отметил, что для того, чтобы исправиться, в некоторых случаях необходима свобода, а не заключение.

Ранее суд осудил Руслана Соколовского на три с половиной года условно. Его обвинили в возбуждении ненависти, нарушении прав на свободу вероисповедания и незаконном обороте специальных технических средств. Летом 2016 года блогер играл в приложение Pokemon Gо в Храме на Крови в Екатеринбурге, после чего обнародовал видео игры. Он утверждает, что решился на это после сюжета одного из федеральных каналов, в котором пользователей предупредили об уголовной ответственности за подобные действия.