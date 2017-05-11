Все новости

11.05.17 / 10:51 Новости / Политика / Россия и мир

Чижов надеется на отмену антироссийских санкций Великобританией до Brexit

Он считает, что переговорный процесс будет сложным

Brexit

Фото scoopnest.com

Антироссийские санкции могут быть отменены Великобританией до ее выхода из Евросоюза. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Но я все-таки надеюсь, что до выхода Великобритании из Евросоюза вопрос о санкциях рассосется сам собой», — предположил Чижов. Он добавил, что ограничения могут быть сняты и после Brexit.

По словам Чижова, процесс переговоров между королевством и ЕС может затронуть Россию, но косвенно. Он добавил, что, по его мнению, процесс не будет выгодным ни для одной из сторон.

Напомним, в июне прошлого года британцы проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. Официально процесс выхода был запущен 29 марта. Ожидается, что Великобритания окончательно прекратит членство в союзе 29 марта 2019 года.

По материалам: ria.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.