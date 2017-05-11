Чижов надеется на отмену антироссийских санкций Великобританией до Brexit Он считает, что переговорный процесс будет сложным

Антироссийские санкции могут быть отменены Великобританией до ее выхода из Евросоюза. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Но я все-таки надеюсь, что до выхода Великобритании из Евросоюза вопрос о санкциях рассосется сам собой», — предположил Чижов. Он добавил, что ограничения могут быть сняты и после Brexit.

По словам Чижова, процесс переговоров между королевством и ЕС может затронуть Россию, но косвенно. Он добавил, что, по его мнению, процесс не будет выгодным ни для одной из сторон.

Напомним, в июне прошлого года британцы проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. Официально процесс выхода был запущен 29 марта. Ожидается, что Великобритания окончательно прекратит членство в союзе 29 марта 2019 года.