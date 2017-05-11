Сбербанк начал обслуживать карты UnionPay До конца года Сбербанк планирует подготовить к обслуживанию карт не менее 130 тыс. торговых точек

Сбербанк начал обслуживать карты международной платежной системы UnionPay. Об этом сообщили в четверг в кредитной организации.

Приоритетный акцент по обеспечению инфраструктуры обслуживания этих карт будет сделан на города и регионы, входящие в популярные туристические маршруты, так как основной объем операций по UnionPay формируют туристы из Китая и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. До конца текущего года Сбербанк планирует полностью подготовить к обслуживанию карт не менее 130 тыс. торговых точек.

Платежная система UnionPay, основана в Китае в 2002 году. В обращении находится более 6,5 млрд банковских карт, которые принимаются к оплате в 162 странах. Сеть обслуживания карт UnionPay превышает 2 млн банкоматов и более 41 млн торгово-сервисных предприятий во всём мире.