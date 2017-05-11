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11.05.17 / 02:33 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: СДС заявили об освобождении города Эс-Саура в Сирии

ИГИЛ контролировало город с 2013 года

сирия«Сирийские демократические силы» освободили город Эс-Саура от боевиков «Исламского государства». Об этом заявил председатель СДС Талал Сило в четверг.

Как сообщает CNN, кроме города альянс сил вооруженной оппозиции освободил Саурскую плотину рядом с населенным пунктом.

Эс-Саура – второй по численности населения город в провинции Ракка. С 2013 года город контролировало «Исламское государство».

С 6 мая в Сирии действует меморандум о создании зон деэскалации в четырех зонах государства. Документ предполагает запрет любых боевых действий на территории Сирии. Россия является одной из стран-гарантов действия меморандума.

По материалам: edition.cnn.com/
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