СМИ: СДС заявили об освобождении города Эс-Саура в Сирии ИГИЛ контролировало город с 2013 года

«Сирийские демократические силы» освободили город Эс-Саура от боевиков «Исламского государства». Об этом заявил председатель СДС Талал Сило в четверг.

Как сообщает CNN, кроме города альянс сил вооруженной оппозиции освободил Саурскую плотину рядом с населенным пунктом.

Эс-Саура – второй по численности населения город в провинции Ракка. С 2013 года город контролировало «Исламское государство».

С 6 мая в Сирии действует меморандум о создании зон деэскалации в четырех зонах государства. Документ предполагает запрет любых боевых действий на территории Сирии. Россия является одной из стран-гарантов действия меморандума.