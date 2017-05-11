В Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов ИГ Погибли 20 человек

На складе боеприпасов организации «Исламское государство» произошел взрыв. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией в четверг.

По данным агентства «Синьхуа», за главным взрывом в хранилище террористов последовало еще два. В результате погибли 20 человек. Взрывы уничтожил более 10 домов и несколько транспортных средств. В настоящее время выясняется причина инцидента.

Накануне ВВС Сирии нанесли массированный удар по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки правительственные войска уничтожили несколько единиц военной техники боевиков.

«Исламское государство» — международная террористическая организация. Деятельность группировки на территории РФ запрещена.