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11.05.17 / 03:46 Новости / Политика / Россия и мир

В Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов ИГ

Погибли 20 человек

игилНа складе боеприпасов организации «Исламское государство» произошел взрыв. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией в четверг.

По данным агентства «Синьхуа», за главным взрывом в хранилище террористов последовало еще два. В результате погибли 20 человек. Взрывы уничтожил более 10 домов и несколько транспортных средств. В настоящее время выясняется причина инцидента.

Накануне ВВС Сирии нанесли массированный удар по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки правительственные войска уничтожили несколько единиц военной техники боевиков.

«Исламское государство» — международная террористическая организация. Деятельность группировки на территории РФ запрещена.

По материалам: xinhuanet.com
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