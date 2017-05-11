Владельцы Snapchat потеряли $2,2 млрд из-за падения стоимости акций За последний месяц капитализация компании выросла на 9,6%

Компания Snap, владелец приложения Snapchat, сообщила о чистом убытке в $2,21 млрд в январе-марте 2017 года. Акции упали на торгах в четверг.

Убыток за аналогичный период 2016 года составил $104,4 млн. В показатель, зафиксированный в текущем году, входят акции на сумму $2 млрд, включенные в компенсационный пакет.

Сообщается, что выручка Snap в прошлом квартале увеличилась с $38,8 млн до $149,6 млн. При этом аналитики ожидали, что она составит $158,3 млн. Капитализация Snap за последний месяц выросла на 9,6%.

Cредняя выручка компании в расчете на пользователя сократилась до $0,9 против $1,05 в октябре-декабре. Цена акций на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23% — до $17,67.

Напомним, сервис Snapchat был создан в 2011 году. В нем пользователи могут присылать друг другу фото и видео, которые затем удалятся с устройств пользователей и серверов компании.