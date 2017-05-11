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11.05.17 / 12:30 Новости / Политика / Россия и мир

Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для граждан Украины

Если со страной начнутся проблемы, его действие приостановят

украинаСовет ЕС утвердил окончательное решение о либерализации визового режима с Украиной. Заседание состоялось в четверг.

В постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования, будут внесены изменения. Украина войдет в число стран, имеющих упрощенный визовый режим с ЕС.

Напомним, в конце февраля Совет Евросоюза одобрил механизм, позволяющий приостанавливать безвизовый режим с гражданами третьих стран. Это облегчило предоставление такого режима гражданам Украины и Грузии.

Законодательный акт, утвержденный на заседании в четверг, будет опубликован в «Официальном журнале» Евросоюза. Спустя 20 дней после публикации оно вступит в силу.

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