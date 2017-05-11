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11.05.17 / 20:15 Новости / Россия и мир

Татарский общественный центр признали экстремистской организацией

Суд принимал решение о ликвидации организации в 2004 году

судТатарский общественный центр признали экстремистской организацией. Соответствующее решение Набережночелниский городской суд принял в четверг.

Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора Татарстана. Деятельность организации на территории России запрещена.

Татарский общественный центр был создан в 1990-х годах. Набережночелниский городской суд в 2004 году принял решение о его ликвидации. Тем не менее, организация продолжала свою деятельность.

По материалам: interfax.ru
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