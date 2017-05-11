Татарский общественный центр признали экстремистской организацией Суд принимал решение о ликвидации организации в 2004 году

Татарский общественный центр признали экстремистской организацией. Соответствующее решение Набережночелниский городской суд принял в четверг.

Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора Татарстана. Деятельность организации на территории России запрещена.

Татарский общественный центр был создан в 1990-х годах. Набережночелниский городской суд в 2004 году принял решение о его ликвидации. Тем не менее, организация продолжала свою деятельность.