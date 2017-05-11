Фигурантов дела о теракте в Петербурге этапируют в Москву Чтобы провести очные ставки

Обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга этапируют в Москву. В четверг СК сообщил, что трем фигурантам дела предъявили обвинения.

Бахрама Эргашева, Ибрагимжона Эрматова и Махамадюсуфа Мирзаалимова обвиняют в хранении, передаче и приобретении бомб или веществ для их изготовления. По данным «Фонтанки», в четверг обвинения предъявят Азамжону Махмудову, Сайфилле Хакимову и Дилмуроду Муидинову. Фигурантов дела отправят в Москву, чтобы провести там очные ставки.

Напомним, в настоящий момент по делу проходят десять человек. Шестеро подозреваемых из Петербурга, еще четверо – из Москвы. Дело находится в ведении центрального аппарата Следственного комитета.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля. Общее число жертв, включая смертника, составляет 16 человек. В больницах до сих пор находятся пять пострадавших.