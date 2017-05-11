Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности Но он не связан с действиями России

Президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении мер в области кибербезопасности правительства и защиты инфраструктуры страны от хакерских атак. Об этом в четверг сообщили в Белом доме.

Однако, по словам помощника президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Тома Боссерта, указ не связан каким-либо образом с действиями России. Он отметил, что Москва не единственный противник Вашингтона в интернете.

Ранее спецпредставитель президента России Андрей Крутских заявил, что вопрос о кибербезопасности может стоять на повестке во время первой встречи российского и американского лидеров. По его словам, Москва предоставила Вашингтону подробный ответ на все вопросы о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в США. Напомним, в конце прошлого года американская сторона опубликовала доклад о хакерских атаках во время президентских выборов в США, якобы организованных Россией. В Кремле категорически отрицают обвинения.