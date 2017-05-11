Ученые: марихуана и алкоголь негативно влияют на успеваемость И способствуют увеличению прогулов

Исследователи Университета Ватерлоо изучили связь между курением сигарет, марихуаны, употреблением алкоголя и успеваемостью. Результаты исследования опубликованы в социальной сети ResearchGate.

Ученые выяснили, что употребление подростками марихуаны как минимум один раз в месяц способствует четырехкратному росту пропусков занятий, а также способствует снижению вероятности получения хорошей отметки. Исследователи также выяснили, что употребляющие марихуану ученики вдвое реже планируют продолжить образование.

Исследователи отметили, что употребление алкоголя не способствуют снижению желания получения высшего образования. Такие выводы ученые сделали в результате изучения данных, полученных от 26 тыс студентов, показатели которых изучались в течение двух лет. Ученые подчеркнули, что исследование должно помочь понять важность того, что подростков необходимо ограждать от марихуаны.