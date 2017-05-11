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11.05.17 / 16:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургское УФАС оштрафовало цирк на Фонтанке на 200 тыс. рублей

За нарушения при госзакупке

Цирк на Фонтанке фото с сайта www.teoc.ruПетербургское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало «Большой Санк-Петербургский госцирк». Об этом сообщили в ведомстве в четверг.

Цирк оштрафовали на 200 тыс. рублей. Его признали виновным в нарушении Закона о закупках.

УФАС получила жалобу ООО «МЦК». Ведомство обнаружило нарушения при проведении закупки на исполнение программы «Салют Победы». Сумма закупки составляла 7,7 млн рублей. В УФАС установили, что цирк на Фонтанке неправомерно заключил договор  без проведения торгов с ФКП «Росцирк», также нарушил сроки размещения извещения о закупе.

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